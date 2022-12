Roma. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino brasiliano di 40 anni perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti del IV Distretto San Basilio hanno tratto in arresto un cittadino brasiliano di 40 anni perché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale.

Il fatto sarebbe accaduto il 30 novembre scorso, quando i poliziotti del IV Distretto, in via Tiburtina, sono stati attirati dalle urla di due uomini che stavano litigando a bordo di un taxi. Intervenuti sul posto hanno accertato che il 40 enne, in evidente stato di alterazione alcoolica, seduto davanti al posto del passeggero, avrebbe iniziato prima con delle avances e poi avrebbe cercato di sbottonare i pantaloni al tassista, pretendendo un rapporto sessuale con lo stesso.

Al rifiuto di quest’ultimo, lo avrebbe aggredito graffiandolo al petto. Alla vista degli agenti, il 40enne si è scagliato anche contro di loro colpendoli ripetutamente. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria durante il giudizio per direttissima.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.