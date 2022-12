Roma, multe in calo: le motivazioni secondo il SULPL

POLIZIA LOCALE ROMA. CALANO LE CONTRAVVENZIONI. MILANI (SULPL) ” È SOLO LA PUNTA DELL’ ICEBERG”

146 milioni di euro di multe erogate nel 2019 per violazioni al Codice della Strada, che scendono di anno in anno per arrivare ai 94 milioni di euro elevate nel 2021, un dato che non può essere giustificato dal solo periodo pandemico. Questa perlomeno la visione del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) a commento della “decrescita” di produttivitá, lamentata dal Sindaco Gualtieri.

” Il calo delle contravvenzioni elevate, potrebbe essere solo la punta di un iceberg” dichiara in una nota il Segretario Romano del SULPL Marco Milani” È ora che il Sindaco vada a guardare anche i dati dei diversi servizi offerti alla cittadinanza, quali ad esempio il numero degli incidenti rilevati o delle rimozioni, magari comparandoli con quelli delle precedenti gestioni” Continua Milani. “Alla base della debacle produttiva” secondo il sindacalista dei caschi bianchi Romani “certamente alcuni gravi problemi storici e strutturali, quali una spaventosa carenza di organico rispetto al territorio dell’ente ed ai diversi servizi richiesti e la mancanza di un rinnovato ordinamento professionale in linea con le mutate esigenze di sicurezza urbana ma sarebbe sicuramente opportuno buttare un occhio anche agli indirizzi ed alle capacitá gestionali dell’ultimo biennio.

Ci auspichiamo che quanto prima, il Sindaco decida di intervenire sui problemi del suo Corpo di Polizia cittadina, a partire da un forte piano assunzionale che consenta di non lavorare quotidianamente in emergenza e riorganizzandolo in modo da tornare a prestare efficienti servizi, a quella Comunitá Cittadina di cui è sempre stato al servizio”. Concludono dal Sindacato