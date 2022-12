Non si arrestano i controlli da parte della Polizia di Roma Capitale, nell’ambito degli accertamenti sulla sicurezza stradale, predisposti dal Comando Generale. Oltre 700 le violazioni per mancato rispetto del Codice della Strada; a queste si aggiungono 5.562 verifiche sui limiti di velocità, nelle principali strade della Capitale, dalle quali sono scaturite 148 sanzioni.

Nella notte di venerdì le pattuglie hanno effettuato controlli ai pubblici esercizi e minimarket, che si sono concentrati nella zona di Trastevere, Piazza Bologna, Ponte Milvio e San Lorenzo: 30 le sanzioni comminate, perlopiù per vendita e consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi in strada, musica ad alto volume e irregolarità nella trattazione dei rifiuti urbani. Si precisa che nell’ambito dei controlli sul rispetto dei limiti di velocità sono state ritirate 13 patenti per guida in stato di ebbrezza.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio