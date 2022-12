Listeria nel salame morbido: richiamato un lotto dal Ministero della Salute

Nuovo richiamo del Ministero della Salute per rischio microbiologico. Il provvedimento del ministero riguarda un lotto di “Salame morbido” del Salumificio Montano di Matelica per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto coinvolto è venduto, con lotto di produzione del 27-10-2022.

I dettagli

Il salame richiamato è stato prodotto dal Salumificio SA.MO. (IT 9-1188L CE), nello stabilimento in località Terricoli al n 255/A, a Matelica, in provincia di Macerata. L’avviso di richiamo, tuttavia, è stato pubblicato sul portale ministeriale con sei giorni di ritardo rispetto alla data del richiamo (24 novembre). A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone che dovessero essere ancora in possesso del prodotto, di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Foto di repertorio