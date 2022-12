Tragico incidente questa notte, 1° dicembre 2022, ad Anzio: un’auto si è schiantata contro un albero. A causa del violento impatto, sono morte due ragazze di soli 22 e 21 anni.

Anzio, tragico incidente nella notte: morte due giovanissime

Due ragazze di 22 e 21 anni sono morte in seguito ad un grave incidente avvenuto in via della Pineta. L’allarme è scattato verso l’1:30. Intervenuti sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti: per cause da accertare, l’auto su cui viaggiavano le due ventenni sarebbe finita fuori strada, andandosi a schiantare contro un albero. Accertamenti in corso.

