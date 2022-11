Continuano i controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale da parte della Polizia di Roma Capitale, con particolare attenzione alle aree di maggior interesse turistico e commerciale.

Cosa emerge dai controlli

Solo negli ultimi giorni le pattuglie hanno posto sotto sequestro decine di oggetti venduti irregolarmente, tra cui borse, accessori di telefonia, cinture, borse.

In area San Pietro le pattuglie del I Gruppo Prati hanno posto sotto sequestro oltre 70 articoli contraffatti, venduti in particolare su ponte S. Angelo.

A via del Corso agenti dell’Unità SPE hanno fermato un uomo di 45 anni che aveva con sé un notevole quantitativo di generi alimentari, in alcuni casi cibi precotti, tenuti in condizioni igienico sanitarie non idonee, pronti per la vendita su strada. Non avendo alcun titolo per svolgere tale attività, il quarantacinquenne è stato sanzionato e la merce posta sotto sequestro ai fini della distruzione.

