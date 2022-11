Roma, la petizione del coordinamento Precarietà e Unità: “La scuola non si tocca”

Il Coordinamento Precarietà e Unità ha scritto una petizione in merito alla condizione delle scuole nella Capitale.

RISPARMIATE SU ALTRO, LA SCUOLA NON SI TOCCA

Dopo i ripetuti comunicati da parte del Coordinamento Precarietà e Unità oggi vi chiediamo di firmare questa petizione per dare maggiore risonanza alla situazione CRITICA in cui versa il settore educativo e per far sentire tutto il nostro sdegno dopo gli accordi sindacalifirmati dalle diverse sigle sindacali (CISL,CGIL E UIL) che, accettando di scende a compromessi, hanno sfavorito gli utenti e noi lavoratori, venendo meno alla legge Regionale del 5 Agosto 2020 che ad oggi è ancora in vigore.

Noi chiediamo:

Mantenere inalterato il rapporto numerico educatore bambino 1/7 (come previsto dalla legge Regionale numero 7 del 5 Agosto 2020 ART.35) per tutta la durata del servizio.

Al fine di garantire l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali, chiediamo che venga rispettato il rapporto numerico educatore bambino, sia per il nido che per la scuola dell’ infanzia di 1/1 (come previsto dalla Legge Regionale numero 7 del 5 Agosto 2020 ART.9) per l’intera durata della permanenza in struttura dello stesso.

Chiediamo inoltre che le sostituzioni su malattie vengano garantite anche per la fascia oraria pomeridiana al fine di assicurare la stabilità e continuità ai piccoli utenti, senza dover optare per lo smistamento in sezioni diverse e lasciare gli stessi senza alcun punto di riferimento.

Richiediamo il ripristino del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni e di inserire nelle strutture la figura professionale del pediatra al fine di garantire il benessere del bambino.

Garantire assunzioni a tempo indeterminato dei candidati idoni dalla graduatoria unica nido e infanzia attenendosi alla percentuale della normativa Europea che è pari al 25% ogni anno.

Vogliamo ricordare che la scuola è una comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obbiettivo comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini, che fanno parte di questa comunità, sviluppare le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana.

Risparmiate su altro, la scuola non si tocca!