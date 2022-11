Dramma sul GRA, camion si schianta contro un pilastro: morta una persona

Sull’autostrada A90″Grande Raccordo Anulare”, a causa di un incidente avvenuto al km 35,000 si registrano code in direzione carreggiata esterna. Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante, si registra un deceduto.

Dramma sul GRA nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022

Viabilità modificata: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transita in complanare e aperta solo corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna chiuso svincolo per Tor Bella Monaca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.