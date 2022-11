Incubi notturni: quasi sono i più frequenti?

Nessuno ama vivere un incubo terrificante, eppure quasi tutti ne hanno avuto uno. I sogni sono fenomeni psicologici in cui si possono riflettere i nostri desideri ma anche le nostre paure.

Lo stesso sogno potrebbe essere accolto in modo diverso da due o più individui: una donna potrebbe provare gioia nel sognare di essere incinta, considerandolo come una sorta di premonizione, un’altra potrebbe rimanere terrorizzata solo all’idea.

Tuttavia, ci sono alcuni sogni, o meglio, incubi, che sono particolarmente spaventosi ma anche altrettanto comuni. Ecco quali sono gli incubi notturni più frequenti.

I 9 incubi più diffusi

Essere inseguiti

Essere inseguiti è uno degli incubi più comuni. Se sogni di essere inseguito da qualcosa, che si tratti di un coniglio alto 8 piedi o di una figura avvolta, allora è un indicatore che stai scappando da qualcosa o qualcuno nella vita reale.

Gli inseguimenti potrebbe anche essere un segno che stai reprimendo qualcosa dentro di te, come rabbia, gelosia o risentimento. Se è così, allora l’inseguitore in uno di questi sogni comuni potrebbe in realtà essere solo una manifestazione delle tue emozioni represse.

Denti che cadono

Ti sei mai ritrovato bloccato in un sogno in cui ti lavi i denti allo specchio e, uno dopo l’altro, i tuoi denti iniziano a cadere?

Sognare che i tuoi denti cadono può significare molte cose. Un’interpretazione indica un cambiamento che comporta una qualche forma di perdita nella tua vita, che si tratti di una rottura, di un lavoro o persino di una notevole perdita di denaro.

Prendere fuoco

Un altro degli incubi più comuni è sognare di prendere fuoco. Sognare qualcosa che prende fuoco significa che dovresti essere consapevole di un cambiamento che potrebbe causare problemi.

Lo psicoanalista Carl Jung credeva che il fuoco significasse trasformazione. Quindi, se sogni qualcosa che prende fuoco, potrebbe significare che stai per affrontare una situazione che potrebbe creare problemi o finire per essere utile a lungo termine.

Colpo di pistola

Gli incubi sul farsi sparare sono abbastanza comuni e possono sorgere per molteplici ragioni. Ad esempio, se hai visto un film inquietante in cui qualcuno è stato colpito da una fucilata, è probabile che tu abbia questo sogno. Ma sognare di essere colpiti potrebbe anche significare che stai lottando per la sopravvivenza nella tua vita quotidiana. Questo potrebbe indicare che stai lottando per raggiungere i tuoi obiettivi o sei bloccato in una situazione scomoda.

Tornado

Sognare un tornado potrebbe significare che le tue preoccupazioni e le tue ansie stanno aumentando. I tornado potrebbero anche essere il simbolo di una situazione difficile a cui non puoi sfuggire.

Che tu sogni un tornado bianco, rosso o nero, sono tutti simboli di emozioni estreme e perdita di controllo.

Caduta

Quasi tutti si sono svegliati dopo aver sognato di cadere improvvisamente in un mare di nulla, rendendolo uno degli incubi più comuni.

Gli incubi sulla caduta sono spesso associati a una perdita di controllo su una situazione della tua vita.

Può anche rappresentare impotenza, vulnerabilità e la sensazione di essere sopraffatto.

Annegamento

Annegare nei sogni può essere un segno che ti senti sopraffatto in qualche area della tua vita. Forse sei impantanato da infiniti incarichi e compiti sul lavoro, o stai lottando per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

In ogni caso, se sogni di annegare, potresti voler fare un passo indietro dalle tue responsabilità e concederti un po’ di tempo per rilassarti.

Essere attaccato

Ci sono poche cose più spaventose che sognare di essere attaccati da uno sconosciuto o da un animale. Questo sogno può sorgere se hai un’intensa paura di una situazione specifica.

L’attaccante nel sogno potrebbe rappresentare qualcosa nella tua vita reale di cui potresti essere preoccupato.

Essere nudi in pubblico

Sognare di essere nudi in pubblico è un segno che ti senti vulnerabile ed esposto. Forse è stato rivelato un segreto e ti senti imbarazzato e vergognoso per le informazioni che sono venute alla luce. Come altri incubi comuni, sognare di essere nudi ha anche molte altre interpretazioni.