Nel corso dei consueti controlli a contrasto degli illeciti ambientali, una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia di Roma Capitale ha denunciato 2 persone per trasporto illegale di rifiuti.

Il controllo ambientale del NAD

Gli agenti hanno fermato, in zona Ostiense, un autocarro con a bordo tonnellate di calcinacci e materiali di risulta.

Da un successivo accertamento è emerso che il conducente, un uomo di 40 anni, fosse alla guida privo delle necessarie autorizzazioni al trasporto di questo tipo di rifiuti e, una volta risaliti alla loro provenienza, gli operanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria anche il responsabile di un cantiere di ristrutturazione in zona Portuense.

A loro carico illeciti di natura ambientale legati alla mancata autorizzazione per la gestione e lo smaltimento degli scarti di lavorazione edile.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio