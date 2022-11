I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno denunciato in stato di libertà cinque cittadini, gravemente indiziati di ricettazione.

I dettagli

A seguito di un’attività info-investigativa, i Carabinieri hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione occupata dai cinque indagati, due uomini e tre donne, di età compresa tra i 23 e 34 anni, ed hanno rinvenuto ben 262 batterie a litio, asportate nella settimana precedente da vari monopattini elettrici di una nota azienda di sharing che opera nella Capitale.

I cinque indagati non hanno saputo giustificare la provenienza dell’ingente quantitativo di batterie nella loro abitazione e, pertanto, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli per ricettazione.

Le batterie rinvenute, del valore di oltre 90mila euro, sono state recuperate ed immediatamente restituite all’azienda proprietaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.