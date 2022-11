Tragico incidente domenica 27 novembre 2022 a Gaeta: morta la dottoressa Annargenide Astuto. Per cause ancora da chiarire, la donna è deceduta dopo essere stata investita da un camion. Il terribile incidente è avvenuto in zona San Carlo. Di seguito, il messaggio di cordoglio da parte della ASL di Latina.

Il messaggio di cordoglio da parte della ASL di Latina

Cordoglio per la scomparsa dell’ex Primario del reparto oculistica Ospedale Dono Svizzero di Formia

È venuta a mancare nella giornata di domenica 27 novembre la dr.ssa Annargenide Astuto, 79 anni,

storica dirigente del reparto oculistica dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia, nonché figura di

rilievo nella vita politica e sociale dell’intera città.

La sua scomparsa, e le circostanze in cui è avvenuta, hanno colpito profondamente tutti coloro che

l’hanno conosciuta e che per molti anni hanno lavorato al suo fianco.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della Direzione Strategica e di tutti i dipendenti

dell’Asl di Latina.

Foto di repertorio