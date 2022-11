Che tempo farà nelle province di Roma e Frosinone nei giorni di lunedì 28 e martedì 29 novembre 2022? Ecco le previsioni meteo del basso Lazio per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 28-29 novembre 2022

Lunedì: nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma non dovrebbero esser previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1774m.

Martedì: cieli in prevalenza sereni. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1904m.

Previsioni meteo in provincia di Roma 28-29 novembre 2022

Lunedì: previste deboli piogge soprattutto nella fascia del pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1792m.

Martedì: nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1762m.