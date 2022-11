Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono buone notizie per gli aspiranti autisti della Capitale. Roma TPL ha trasmesso un annuncio per promuovere la propria volontà di assumere nuovi autisti, anche senza esperienza e senza il possesso di una patente specifica. Di seguito, viene riportato tutto quello che c’è da sapere sulle modalità di partecipazione all’iter selettivo.

Assunzioni autisti Roma TPL: di cosa si tratta

Roma TPL S.c.a.r.l, impresa italiana operativa nel comparto del trasporto pubblico, prevede di assumere nuovi autisti da aggiungere in organico a tempo indeterminato.

L’azienda del settore dei trasporti annuncia sul sito ufficiale una collaborazione con la Scuola di Guida Poliform, pertanto, prima dell’eventuale assunzione, è previsto un percorso di formazione professionale per i candidati.

La retribuzione garantita, sulla base dei dati presenti online, è compresa tra 1.161 e 1.824 euro lordi al mese.

Requisiti

Per aspirare a diventare un autista per Roma TPL bisogna possedere almeno la licenza media e la patente B. Non è necessario, pertanto, essere titolari della patente specifica per conducenti di mezzi pesanti D e CQC.

Come inviare la candidatura

Non è ancora stato definito un termine specifico per la trasmissione della domanda.

In particolare, è necessario allegare alla stessa una documentazione che comprende:

dati anagrafici;

indirizzo email e recapito telefonico;

numero e scadenza patente B;

curriculum vitae in formato PDF.

Per inoltrare la domanda bisogna compilare l’apposito form presente sul sito ufficiale di Roma TPL.