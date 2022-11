Roma. Turista ha un malore: tassista lo salva con un defibrillatore

Storia a lieto fine ieri, 25 novembre 2022, a Roma: un tassista ha salvato la vita ad un turista colto da malore nei pressi della Stazione Termini.

Come riportato dall’Ansa, un turista irlandese si è accasciato a terra a causa di un malore improvviso mentre camminava con la moglie nei pressi della stazione Termini. Fortunatamente, in quel momento transitava un tassista che ha usato il defibrillatore che aveva a bordo, salvando così la vita al turista. Allertato subito il 118: l’uomo è stato poi condotto al Policlinico Umberto I.

Così in un tweet il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri:

Ringrazio a nome della città Gianluca, il tassista che oggi a Termini ha salvato la vita a un turista. Vedendolo a terra per un malore, è intervenuto col defibrillatore in dotazione al suo taxi, riuscendo a rianimarlo. #Roma è grata a chi come Gianluca si prende cura degli altri.

— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) November 25, 2022