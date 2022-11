In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l’amministrazione comunale di Nemi ha voluto accendere di rosso la fontana della Diana in piazza Roma. Una piazza che si accende di rosso per sensibilizzare, contrastare e prevenire il drammatico fenomeno della violenza contro le donne.

“E’ stata scelta questa fontana perché rappresenta tanto per la nostra cittadinanza ed è collocata proprio all’entrata del nostro centro storico, un modo per aderire a questa data – dichiara in una nota il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – un pensiero rivolto a tutte quelle donne vittime della violenza”.