Addio a Nonna Giovanna, star di TikTok: era originaria di Sora

Addio a Nonna Giovanna, star di TikTok: la 91enne era diventata una star sui social media grazie ai video postati insieme al nipote.

Come raccontato dai familiari tramite delle stories Instagram, Giovanna Capobianco è morta a causa di un malore, mentre si trovava in salotto. La donna abitava in provincia di Pisa ma era originaria di Sora. Il suo slang toscano-ciociaro, i suoi siparietti e travestimenti erano molto amati da tutti i suoi followers.

Per l’anziana, è stato inutile ogni tentativo di soccorso.

Foto dal profilo Instagram di Nonna Giovanna