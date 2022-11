Dalle prime ore della mattinata, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e della Squadra Cinofili, hanno svolto dei controlli straordinari in alcune zone del litorale ed in particolare nell’area dei c.d. “lotti”, teatro negli ulti i tempi di gravi gesta dimostrative ed intimidatorie.

Ostia, controlli nella zona dei Lotti: ecco cosa è emerso

Le operazioni sono state disposte dal Questore al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e ripristinare la legalità sul territorio.

Il controllo dall’alto è stato assicurato da un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato.

Circa 240 le persone identificate, 150 gli autoveicoli fermati, 7 le perquisizioni eseguite durante le quali sono state sequestrate 100 dosi di crack già pronte per essere immesse sul mercato. Sempre nello stesso ambito è stato arrestato un uomo mentre ad un’altra persona è stata notificata la Sorveglianza Speciale di PS della durata di 3 anni.

I controlli sono stati poi estesi anche in piazza Gasparri, via Forni e via Mario Fasan.

Foto di repertorio