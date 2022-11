Anagni, guida in stato di ebbrezza: arrestato 50enne del luogo

Nel pomeriggio del 22 novembre i Carabinieri della Stazione di Anagni (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 50enne del luogo, già noto alle forze FF.PP. per reati connessi all’uso di bevande alcoliche.

Ecco tutti i dettagli

I militari, rintracciato l’uomo in quel centro abitato, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione provvisoria della misura alternativa alla detenzione, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo scontare la pena di mesi 5 di arresto per guida in stato di ebrezza, reato commesso in Anagni qualche anno prima.

Al termine delle formalità di rito i militari hanno accompagnato l’uomo presso il proprio domicilio informandone l’Autorità Giudiziaria mandante.