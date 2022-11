America Graffiti assunzioni: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, America Graffiti, la nota catena di ristoranti nata a Forlì, ha ufficialmente dato il via alle selezioni per assumere nuove risorse da inserire in organico. Le posizioni sono aperte, in particolare, in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto.

Tra i profili ricercati, l’azienda prevede di assumere:

Addetti alle consegne: si ricerca personale automunito, titolare di patente B. È necessaria la conoscenza della lingua italiana e capacità di orientamento in città. Si richiede disponibilità a coprire eventuali turni serali. La sede di lavoro è a Forlì;

Addetti alla cucina: Si ricercano persone diplomate, automunite e disponibili a lavorare part-time. Il potenziale candidato frequenterà un corso preliminare di formazione per acquisire le competenze necessarie per svolgere la mansione. Le sedi di lavoro sono a Concorezzo (Monza Brianza), Fiumicino (Roma), Forlì, Milano, Roma e San Giovanni Lupatoto (Verona);

Addetti alla sala: si richiede capacità di lavorare in team, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare part time. Le sedi di lavoro sono a Concorezzo (Monza Brianza), Fiumicino (Roma), Roma, San Giovanni Lupatoto (Verona). Si accettano candidati anche con poca esperienza nella mansione;

Assistant restaurant manager: si cercano esclusivamente candidati con esperienza pregressa nel ruolo. Buona conoscenza del servizio di sala, capacità di lavorare in team e autonomia negli spostamenti sono considerati requisiti essenziali. La sede di lavoro è a Roma;

Responsabile cucina: si cercano risorse con esperienza nella gestione operativa di una cucina e del personale. Le sedi di lavoro sono a Milano e a San Giovanni Lupatoto (Verona).

Come candidarsi

È possibile inoltrare la candidatura e allegare il proprio curriculum per la posizione prescelta accedendo alla pagina dedicata al recruiting del brand sul sito web del Gruppo Cigierre, raggiungibile dall’area America Graffiti “Lavora con noi” del portale web aziendale.