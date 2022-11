Furti, ricettazione e truffa: due arresti ad Ardea e Nettuno

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno dopo approfonditi ed accurati accertamenti hanno rintracciato e arrestato, in due diverse operazioni, altrettanti soggetti.

Gli arresti

Il primo ad Ardea, dove è stato individuato il 31enne italiano, sul quale pendeva un Ordine di Esecuzione di Pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo scontare la pena di anni 4, mesi 11 e 29 giorni di reclusione per svariati reati tra i quali furto, ricettazione e falso. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato associato al carcere di Velletri.

In un’altra operazione a Nettuno, in esecuzione di analogo provvedimento, hanno arrestato un 57enne italiano, che deve scontare la pena di anni 4 e un mese di reclusione per ricettazione e truffa. Anche per questo si sono aperte le porte del carcere di Velletri.

Foto di repertorio