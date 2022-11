Allerta meteo arancione: previsti forti temporali sul Lazio nella giornata di domani, 22 novembre 2022. La criticità è stata evidenziata dal bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione.

Lazio, il bollettino meteo diramato per la giornata di domani

Per la giornata di domani, 22 novembre 2022, sono previsti forti temporali: diramata l’allerta meteo arancione dalla Protezione Civile della Regione Lazio. Stando alle ultime previsioni meteo, si prevede che il maltempo insisterà su gran parte della regione da mezzanotte e per tutta la mattinata di domani.

Nel pomeriggio, la pioggia dovrebbe diminuire; in serata non si segnalano ulteriori criticità. Al momento, i comuni di Gaeta e Itri, in provincia di Latina, hanno ordinato la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio