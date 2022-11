Il CEO di Crypto.com afferma che il bilancio è forte e respinge le critiche

Crypto.com non ha problemi di bilancio e il suo CEO Marszalek sostiene: “Dimostreremo con le nostre azioni che si sbagliano tutti”

Kris Marszalek, CEO di Crypto.com, sostiene che la sua azienda ha un bilancio stabile e non presenta alcun rischio per i clienti.

Ha anche promesso di rendere nota, nelle prossime settimane,la proof of reserves, assicurando che l’azienda non ha alcun “prestito irresponsabile”.

Il capo di Crypto.com, Kris Marszalek , ha preso parte a una diretta YouTube, durante la quale ha risposto a diverse domande sullo stato della sua azienda.

Nonostante le recenti accuse, ha garantito che la piattaforma ha un solido bilancio e che gli utenti non dovrebbero preoccuparsi. L'imprenditore polacco ha dichiarato che Crypto.com continuerà a svolgere la sua attività come al solito, per dimostrare a "tutti gli scettici" che la piattaforma è affidabile e sicura:

“Con le nostre azioni dimostreremo a tutti che si sbagliano”.

Il crollo dell’exchange con sede negli Stati Uniti – FTX – ha creato il panico, tanto che molti addetti ai lavori hanno pensato che altri grossi player del settore potessero avere buchi di liquidità.

Marszalek ha affermato che Crypto.com rivelerà pubblicamente la quantità di criptovalute che custodisce per conto dei suoi clienti nelle prossime settimane. Inoltre, l'organizzazione dimostrerà di non aver alcun "prodotto di prestito irresponsabile".

Kris Marszalek, Fonte: Reuters

Membri della comunità crypto hanno di recente scoperto che ben 320.000 ETH (per un valore di circa $ 400 milioni all’epoca) sono stati inviati da uno degli indirizzi di Crypto.com. Marszalek ha spiegato che i fondi sono stati trasferiti a un exchange esterno per sbaglio, inserito per errore nella whitelist. Nella sua ultima apparizione, ha ribadito la sua posizione:

“I fondi non hanno mai rischiato di essere inviati in qualche parte da cui non potevano essere recuperati. Questo non c’entra nulla con ciò che è accaduto con FTX.”

Successivamente, il dirigente ha affermato che l’esposizione di Crypto.com a FTX era limitata a $ 10 milioni.

Ha anche rivelato di aver recuperato 990 milioni di dollari dal travagliato exchange, sottolineando che i flussi di fondi tra rivali sono essenziali nel settore.

