Non si ferma l’attività di repressione dei reati legati allo spaccio di droga da parte dei poliziotti del commissariato “San Lorenzo”. Pochi giorni dopo l’importante operazione che ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 25 anni trovato in possesso di 134 kg di droga, i poliziotti del commissariato di piazzale del Verano hanno arrestato un 43enne romano per spaccio.

Roma, arrestato 43enne per spaccio e detenzione di droga

Nel corso di una perquisizione domiciliare seguita ad una breve indagine, all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati trovati 11 kg circa di droga tra cocaina e hashish.

A seguito di convalida nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.