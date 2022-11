Work Secure, spedizioni a costo zero e prezzi irripetibili su migliaia di prodotti di antinfortunistica dei brand di punta

La sicurezza è una priorità che riguarda qualunque settore operativo, da quello farmaceutico a quello minerario. Grazie a Work Secure (www.worksecure.it) clienti italiani ed europei hanno la possibilità di acquistare migliaia di articoli, risultato di una selezione di oltre 300 top brand dell’antinfortunistica. Prezzi concorrenziali e interessanti offerte periodiche vanno a completare ulteriormente la proposta.

Work Secure, con l’obiettivo di rispondere alle più svariate necessità nell’ambito della sicurezza sul lavoro ha dato forma a un ampio catalogo, dove si possono trovare più di 10.000 alternative. Dalle calzature antinfortunistiche all’abbigliamento lavoro Payper, passando per t-shirt, felpe da lavoro, tute e salopette. Sugli indumenti è possibile realizzare personalizzazioni di ogni genere: ricami diretti, scudetti e patches amovibili, nonché stampe serigrafiche o in colorprint.

Nell’offerta figurano naturalmente anche numerosi dispositivi di protezione individuale, come mascherine per la protezione delle vie respiratorie, tappi auricolari, occhiali di sicurezza, respiratori e guanti da lavoro.

Petzl, Senko, U-Power, 3M, Airbank, DPI Sekur, Kong, Delta Plus, Francital, Guide Gloves, GVS S.p.A., Heartsine, Mac Tuk & Neri e Portwest sono solo alcuni dei brand disponibili online. Sono stati scelti tra quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra gli addetti del settore.

Non solo D.P.I. e attrezzature. Work Secure offre speciali servizi per le aziende dedicati alla sicurezza sul lavoro. È, innanzitutto, un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert. Non solo, effettua ispezioni e revisioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria.

In caso di domande, richieste particolari o bisogno di informazioni extra riguardo un articolo, il cliente può rivolgersi al preparato team dell’assistenza, tramite WhatsApp, e-mail, numero di telefono o form online.

La rapidità è una delle prerogative principali dell’esperienza d’acquisto su www.worksecure.it. Le spedizioni sono veloci e se si ordina entro le 12:00 la merce viene affidata in giornata al corriere. Le consegne, inoltre, possono avvenire in tutta Europa.

L’utente può selezionare il metodo di pagamento che predilige, da PayPal alle soluzioni rateali. Ha l’opportunità, infine, di approfittare della formula di reso a costo zero qualora i prodotti ordinati non corrispondessero alle sue esigenze.