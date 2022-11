Atac, Metro B: interrotta la circolazione sulla tratta San Paolo-Castro Pretorio

ATAC, interrotta la circolazione sulla tratta San Paolo-Castro Pretorio: la nota stampa.

La nota stampa dell’ATAC

Sono in corso le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica. I tecnici ATAC sono sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell’intervento.

Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito atac.roma.it.

ATAC si scusa per il disagio.

Foto di repertorio