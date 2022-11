Nuovi sviluppi per le indagini sul triplice omicidio avvenuto a Roma, in zona Prati: come già anticipato questa mattina, è stato fermato il presunto killer. L’uomo sarebbe stato legato anche al clan di stampo camorristico dei Senese.

Roma, triplice omicidio in zona Prati: il presunto killer avrebbe avuto anche legami con la criminalità organizzata capitolina

L’uomo, G.D.P., 51 anni, è stato fermato in quanto fortemente sospettato per i tre omicidi avvenuti a Roma in zona Prati giovedì scorso. Al momento, il presunto killer è sotto interrogatorio. Come riportato dall’Ansa, l’uomo ha già dei precedenti penali e problemi di tossicodipenza. In passato, il 51enne era stato indagato anche per i suoi legami con la criminalità organizzata capitolina, specialmente per i rapporti con il clan di stampo camorristico dei Senese e con Massimo Carminati.

L’uomo è stato fermato nel quartiere di Primavalle all’alba di questa mattina, 19 novembre 2022. Sarebbe accusato della morte di tre donne, uccise con un’arma da taglio giovedì scorso, in zona Prati. Fondamentali i racconti di alcuni testimoni. Indagini ancora in corso: seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio