Roma, si allontana mentre aspetta la figlia al supermercato: l’appello per ritrovare il signor Floresto Nisco

Il sig. Floresto Nisco, di origini filippine, è scomparso da Roma il 2 novembre 2022, aspettava la figlia fuori da un supermercato in Via Aurelia, in un attimo lui si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Non parla italiano e potrebbe aver bisogno di aiuto.

Si ricerca il signor Floresto Nisco: è scomparso da via Aurelia

Ore d’apprensione per un signore di origine filippine che ha letteralmente fatto sparire le proprie tracce. A riportare la notizia Penelope Lazio, l’associazione che si occupa delle persone scomparse.

L’identikit

Il signor Nisco è alto 1 metro e 62 ed ha i capelli bianchi. Al momento della scomparsa indossava un cappotto di colore nero, un pantalone nero e delle scarpe da ginnastica. Con se anche un cappello con una visiera blu.

Chiunque abbia visto l’uomo può contattare le Forze dell’ordine.