Nuovo concorso INPS: 8624 posti di lavoro in arrivo

Come viene riportato da Circuito Lavoro, 8.624 posti in arrivo con il nuovo concorso INPS: chi fosse interessato alla possibilità di trovare un lavoro presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tenga allora le antenne ben dritte perché già il 2023 potrebbe essere l’anno buono per l’uscita del bando. Alle selezioni potranno partecipare laureati e diplomati, che potranno candidarsi per ruoli diversi. Di seguito ecco qualche informazione aggiuntiva su questo atteso concorso che garantirà numerosi posti di lavoro a chi sarà selezionato.

Suddivisione dei posti

Gli oltre 8mila posti da assegnare verranno così distribuiti:

5322 unità da inquadrare nella posizione economica C1, tra cui consulenti della protezione sociale

1317 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale

666 unità da inquadrare in area B

585 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale

416 medici della prima fascia funzionale

75 medici della seconda fascia funzionale

61 dirigenti amministrativi della seconda fascia

44 professionisti tecnico-edilizi di primo livello

49 professionisti legali di primo livello

25 unità da inquadrare in area A

11 insegnanti

10 dirigenti informatici della seconda fascia

7 professionisti statistico-attuariali di primo livello

A questi posti di lavoro se ne aggiungeranno altri. Nello specifico, ci saranno 2.309 assunzioni nel 2023 e 2.062 nel 2024. Le 8.624 assunzioni previste saranno tutte a tempo indeterminato.

Le prove

Non essendo ancora usciti i bandi non si conoscono le prove. Generalmente però i concorsi INPS prevedono sempre una prova preselettiva, utile a scremare il numero degli iscritti, due prove scritte e una prova orale. E’ facile ipotizzare che anche il nuovo concorso seguirà questo iter.

Come partecipare al nuovo concorso INPS 2022

Ancora è presto per svelare le modalità di invio della domanda per partecipare alle selezioni. Gli interessati dovranno allora attendere l’uscita dei due bandi (uno per laureati, l’altro per diplomati) in Gazzetta Ufficiale. Come annunciato da INPS i concorsi saranno banditi tra il 2022 ed il 2024 per cui ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo.