Questura di Latina, nell’ambito di specifica attività di controllo presso le attività che commercializzano generi alimentari, ha effettuato una serie di controlli nel comune di Fondi.

Ecco tutti i dettagli

Presso due esercizi di rivendita i poliziotti del locale Commissariato hanno rilevato una serie di irregolarità, tra le quali il malfunzionamento degli impianti refrigeranti e di congelamento per la conservazione delle carni e dei vegetali, alcuni dei quali addirittura privi del termostato, nonché la mancata tracciabilità di alcuni prodotti esposti per la vendita, peraltro mal conservati, in evidente stato di decomposizione e con scarse condizioni igienico sanitarie.

Inoltre, erano esposti per la vendita anche detersivi, mascherine chirurgiche ed altri beni, per i quali i titolari non erano in possesso della necessaria autorizzazione per tale settore merceologico.

Nei confronti del titolare del primo esercizio è stata elevata una sanzione amministrativa dell’importo di Euro 4500, mentre al secondo esercente è stata elevata una sanzione pari ad Euro 8000.

Si è inoltre proceduto all’immediato sequestro di circa 40 chilogrammi di prodotti animali e vegetali in cattivo stato di conservazione, in parte immediatamente smaltiti trattandosi di merce facilmente deperibile, nonché degli stessi frigoriferi e dei congelatori che non sono risultati a norma.

Analoghe verifiche saranno ripetute nei prossimi giorni in modo tale da prevenire i rischi per la salute pubblica, proteggere gli interessi dei consumatori e assicurare la lealtà delle transizioni commerciali.