Roma, furto di gioielli da oltre un milione di euro: ritrovati in un albergo del centro. Nei guai un uomo e una donna

Roma. La Polizia di Stato ha ritrovato i gioielli del furto portato a termine con la tecnica del “rip deal”, nell’agosto scorso, in un albergo del centro di Roma e per il quale, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura di Roma, erano stati fermati un uomo e una donna.

La perizia sui gioielli ha confermato il valore di circa un milione e trecentomila euro

Gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio, in stretta collaborazione con la Squadra Mobile di Milano, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, per un furto di diamanti del valore di 1.346.000 euro, e per il quale erano stati fermati un uomo e una donna, hanno ritrovato l’intero bottino.

Un tennis di diamanti, una collana, un bracciale Chopard ed un anello di diamante griffato, dopo essere stati sottoposti a perizia, sono stati restituiti alla vittima.