Giallo a Roma: trovate morte due donne e una transessuale. Indagini in corso

Giallo a Roma: a distanza di poche ore oggi, 17 novembre 2022, sono stati ritrovati i cadavere di tre persone in zona Prati.

Roma, trovati tre cadaveri: indagini in corso

Come riportato dall‘Ansa, due donne di nazionalità cinese sono state trovate morte a Roma, nel quartiere Prati. L’allarme è stato dato dal portiere di uno stabile sito in via Augusto Riboty. Il primo cadavere era riverso sul pianerottolo; l’altro in un appartamento. Sul posto, è intervenuta la Squadra Mobile.

Poco più tardi, il corpo senza vita di una transessuale è stato ritrovato in un appartamento di via Durazzo, sempre in zona Prati. La vittima sarebbe stata uccisa da una coltellata.

Le indagini sono ancora in corso: non è chiaro se ci sia un collegamento tra le tre vittime. Potrebbero seguire aggiornamenti.

