L’UOC di Neonatologia dell’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone sostiene l’iniziativa promossa dalla SIN – Società Italiana di Neonatologia e celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, che si tiene ogni anno il 17 Novembre, con un Open Day Informativo presso l’Ambulatorio di Neonatologia.

L’incontro è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare: genitori di neonati prematuri e a termine, neo e futuri mamme e papà.

Quest’anno il tema della Giornata Mondiale della Prematurità è l’importanza del contatto e della così detta Kangaroo Care: “L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita”.

Il programma

Dalle ore 15:00 e per tutta la durata dell’evento sarà allestito uno stand informativo e il personale medico-infermieristico sarà a disposizione dei partecipanti.

Sarà allestita una galleria fotografica con foto scattate dai genitori dei piccoli pazienti e le famiglie dei neonati ex degenti della UOC di Neonatologia saranno presenti per condividere la loro esperienza.

Si terranno dimostrazioni pratiche per l’allattamento al seno e l’accudimento del neonato (cura del cordone ombelicale, bagnetto, lavaggi nasali, gestione di dermatiti da pannolino etc…).

Sarà disponibile un incontro formativo sul Baby Wearing e la Kangaroo Care per le neo e future mamme.

Il 17 novembre alle ore 17:17, infine, tutto si fermerà per un minuto di abbraccio. In Ospedale, a casa, per strada, ovunque, ci si fermerà per dare e ricevere un abbraccio.