Rocca di Papa, Equidiritti: “Il Comune fa cassa facendo pagare l’affitto a chi si è costruito la propria unica abitazione”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Equidiritti.

Strano paese quello di Rocca di Papa, da sempre latitante nell’aggiornamento di piani regolatori e di varianti, una bella mattina dopo aver deciso di adottare obsolete ed impolverate perimetrazioni dei nuclei abusivi da anni chiuse in un cassetto perche’ assolutamente non corrispondenti alla realtà territoriale, non avendo provveduto a costruire edilizia popolare atta ad ospitare le circa 180 famiglie destinatarie di ordine di demolizione, decide di sbloccare la delibera “Crestini” e di far pagare l’indennita’ di occupazione ai malcapitati.

“Complimenti e una medaglia d’oro alla Sindaca Cimino per la buona politica, per la sensibilità adottata nei confronti dei suoi cittadini che dopo oltre trent’anni e il pagamento di un esoso condono, dopo una pandemia ancora in essere, una crisi economica galoppante ed una guerra alle porte dell’Europa si vedono recapitare richieste di indennita’ che a breve si trasformeranno in ingiunzioni di pagamento per rimpinguare nuovamente le casse del Comune” dichiara in una nota Cristina Milani Presidente del Comitato Equidiritti che continua: “ Siamo alla follia….”