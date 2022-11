Listeria anche nel merluzzo nordico. Il ministero della Salute ha emanato un richiamo attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio microbiologico.

Questa volta il ritiro dai negozi di alimentari e supermercati riguarda una preparazione a base di merluzzo nordico: le polpette schiacciate Cod Fishcakes del marchio Søder Gården che sono state richiamate per presenza di listeria. Il richiamo che è datato 11/11/2022 è stato pubblicato solo oggi sul sito del Ministero della Salute che non specifica particolari lotti a cui fare attenzione, “dunque intuiamo che si tratti di un’allerta che riguarda tutti i prodotti Cod Fishcakes di Søder Gården, in confezioni da 340 grammi e con data di scadenza 6 dicembre 2022” spiegano dallo Sportello dei diritti.

Il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore impresso sulla confezione è DK4047 EF e il nome del produttore è Jeka Fish A/S, con sede a Lemvig in Danimarca. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto per avere un rimborso.

