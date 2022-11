Motosega: perché è comodo averne una e tutto quello che vi si può fare

Utilizzata da Patrick Bateman in American Psycho e poi in altri moltissimi film dell’orrore, la motosega non è certo stata inventata originariamente come arma ma bensì come strumento da giardinaggio. Difatti, la motosega è un attrezzo fondamentale per chiunque abbia aree verdi da mantenere, ovviamente che includano alberi ad alto fusto.

Della motosega si possono fare tanti utilizzi, dal taglio di rami agli abbattimenti, fino alla preparazione della legna da ardere. Rientra quindi fra quei prodotti giardino da avere a disposizione se dovete prendervi cura di alberi veri e propri. Per terrazzi o giardini con piccole aiuole invece meglio scegliere strumenti meno impegnativi.

Vediamo nel dettaglio i motivi per cui questo attrezzo può rivelarsi molto utile.

La sicurezza prima di tutto

Prima di passare ai vari utilizzi della motosega, é giusto ricordare che questo apparecchio, se impiegato in modo improprio, può rivelarsi uno degli attrezzi da giardino più pericolosi. E’ quindi fondamentale prendere tutte le precauzioni del caso e utilizzare l’attrezzo in modo sicuro. Soprattutto, mai dimenticarsi di indossare gli indumenti e le attrezzature protettive (caschetto, cuffie, scarponi, guanti e abbigliamento anti taglio). Inoltre, se si impiegano scale o ci si arrampica, bisogna sempre fare attenzione e lavorare in condizioni stabili utilizzando cinghie e corde di sicurezza.

I vari utilizzi

E’ evidente che la motosega viene utilizzata in tutti quei casi in cui serve non solo un elementi tagliente, ma anche la potenza di un motore. Insomma per lavori di un certo impatto.

Abbattere una pianta

Uno degli utilizzi della motosega è quello di abbattimento di una pianta. La motosega permette di compiere questo lavoro in tempi piuttosto rapidi e con molta meno fatica di quanto richiederebbe per esempio, una accetta. Può essere necessario abbattere una pianta perché malata o pericolante, oppure per far spazio ad altra vegetazione o a degli arredi.

Potare i rami

La potatura uno dei compiti più importanti per chi cura un giardino. Eliminare i rami secchi o danneggiati è un grande beneficio per la pianta stessa. La potature però può anche avere scopi decorativi, oppure è necessaria per limitare lo spazio preso dall’albero. Tagliare i rami che rischiano di trasbordare nel terreno dei vicini vi eviterà molti fastidi sociali. Fate però sempre attenzione a rispettare il periodo dell’anno corretto per non danneggiare la piante; e gli orari della giornata per non disturbare i vicini.

Tagliare la legna

Dopo aver abbattuto una pianta o tagliato grossi rami, il compito della motosega non è concluso: può aiutarvi a tagliare la legna. Ridurre i tronchi in ciocchi è utilissimo per alimentare il camino o una stufa a legna; ma p vantaggioso anche se dovete eliminare della legna vecchia e avete bisogno di portarla in discarica. Sicuramente il trasporto sarò più agevole.

Lavori artigianali

Ebbene sì, in qualche caso la motosega può anche essere uno strumento artigianale. Se volete ricavare una sedia o degli scaffali da grandi pezzi di legno, la prima parte del lavoro potrete effettuarla con la motosega. Poi ovviamente lavorerete di fino con altri strumenti, dal seghetto alla pialla.