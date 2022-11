Action assume personale: posizioni aperte anche nel Lazio

Come viene riportato da Circuito Lavoro, con più di 500 dipendenti distribuiti in 23 negozi sul territorio italiano, Action, azienda leader tra le catene di discount non food, punta all’assunzione di più di 500 nuovi collaboratori per rafforzare la rete dei negozi presenti in Italia.

Action assunzioni: di cosa si tratta La catena di discount non food, ha l’obiettivo di estendere il proprio posizionamento in Nord Italia e al Centro e di sviluppare, pertanto, le dimensioni aziendali. I profili richiesti riguardano, in particolare, i ruoli da: impiegati di negozio ;

; assistenti di negozio ;

; store manager ;

; regional manager Queste figure andranno a coprire l’area di sei nuove regioni: Liguria;

Friuli-Venezia Giulia;

Emilia-Romagna;

Lazio;

Abruzzo;

Trentino-Alto Adige Il marchio è già presente in Lombardia, Piemonte e Veneto. I requisiti e ulteriori profili richiesti I requisiti specifici richiesti per ciascun ruolo professionale fanno riferimento al possesso di diploma di scuola superiore o universitario, esperienza nel settore della vendita al dettaglio e nei beni di largo consumo. Motivazione e senso di responsabilità sono gli attributi principali che i dipendenti devono possedere per sposare al meglio i valori del brand. Action è alla ricerca anche di altri profili professionali, quali: Facility store coordinator ;

; Real estate process coordinator ;

; Project manager ;

; Avvocati ;

; Hr Business partner ;

; Compensation manager. Come candidarsi Per candidarsi basta collegarsi al sito di Action selezionando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire. Action promuove un programma di crescita professionale altamente strutturato, orientato alla formazione continua dei suoi dipendenti. Più del 50% degli store manager proviene da un percorso di crescita professionalizzante basato su un processo di sviluppo delle hard e soft skills delle risorse da introdurre efficacemente in azienda.