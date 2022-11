Roma. Massima attenzione della Polizia di Stato alle violazioni della normativa del Codice della Strada, in particolare alla guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Due persone denunciate per guida sotto gli effetti di droghe.

Nella serata di ieri, nell’ambito di servizi specifici relativi alla sicurezza stradale, gli agenti della Polizia di Stato del Distretto di zona, personale della Polizia Stradale e squadra Cinofili, hanno effettuato posti di controllo in corso Francia. Gli equipaggi, muniti di alcol-test e precursori di droghe, hanno identificato 130 persone e controllato 95 veicoli.

11 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, 1 persona segnalata per uso di stupefacenti con sequestro di circa 10 grammi di marijuana.

2 persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.