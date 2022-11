Movida a Roma. Controlli a Trastevere, Ponte Milvio e San Lorenzo

Dalla serata di ieri e per tutta la notte, i Carabinieri del Gruppo di Roma, con l’ausilio del N.A.S. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione generale di reati e fenomeni di degrado nell’ambito della c.d. “Movida” all’interno dell’area storica del quartiere Trastevere, a Ponte Milvio e a San Lorenzo cosi come pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Bruno Frattasi.

I controlli

Oltre le consuete pattuglie in uniforme sono state impiegate anche pattuglie in borghese, pattuglie con alcol test e sono stati svolti maggiori controlli sull’abuso di alcol e droga.

A Trastevere, in particolare sotto stretta osservazione sono stati i pub, bar, enoteche e ristoranti. In piazza Santa Maria in Trastevere, un uomo è stato denunciato perché al fine di sottrarsi al controllo ha strattonato un Carabiniere. Due persone trovate in possesso di un modico quantitativo di hashish e cocaina sono segnalati alla Prefettura quali assuntori. Sono state irrogate 26 sanzioni amministrative a persone per consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito, di cui 2 minori.

Anche 4 locali sono stati sanzionati per aver somministrato bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito. Nel corso dei contestuali controlli alla circolazione stradale, per il rispetto del codice della strada, sono stati elevati 20 verbali per violazioni riguardanti il divieto di fermata e di sosta di veicoli. Una persona trovata alla guida di auto positiva al test dell’etilometro è stata sanzionata.

A Ponte Milvio, i Carabinieri hanno controllato 4 esercizi commerciali senza riscontrare irregolarità.

A San Lorenzo, una persona controllata alla guida di un’auto è stata contravvenzionata per reiterazione di guida senza patente.

Nel complesso, a Trastevere, Ponte Milvio e San Lorenzo, i Carabinieri hanno controllato 550 persone e 220 veicoli.