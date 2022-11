Via Ariana, grave incidente tra Artena e Valmontone: un ferito

Brutto incidente all’alba di questa mattina, sabato 12 novembre 2022, sulla via Ariana, tra Artena e Valmontone: coinvolto un autotreno.

Via Ariana, brutto incidente tra Artena e Valmontone

Un camion frigo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro il muro di una proprietà privata. Stando alle prime informazioni del caso, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro; l’uomo alla guida del camion è stato soccorso; le sue condizioni di salute sono attualmente ignote.

Via Ariana è stata quindi interdetta al traffico. Un recente post Facebook dell’Amministrazione comunale di Valmontone riporta che la notizia dell’incidente e la riapertura della strada in questione.

“Un grave incidente che aveva coinvolto un autotreno, in via Ariana all’altezza de La Valletta, aveva costretto le forze dell’ordine a chiudere il transito sulla strada tra Artena e Valmontone. Il mezzo è stato ora rimosso e ripristinata la viabilità regolare”, scrive l’amministrazione comunale di Valmontone.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio