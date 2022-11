Tragico incidente a Roma: un ragazzo di soli 23 anni è morto dopo essersi schiantato contro un marciapiede in piazza Annibaliano. Sale così il bilancio delle vittime sui monopattini nella Capitale: qualche ora prima, nella notte di mercoledì, era deceduto anche un 63enne.

Roma. Incidente in monopattino: morto un 23enne

Come riporta il Corriere della Sera, un ragazzo di soli 23 anni è morto dopo essersi schiantato contro un marciapiedi a Roma per andare poi a sbattere contro un palo, in piazza Annibaliano. Acquisiti i filmati delle videocamere di sorveglianza: spetta ora agli inquirenti ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, 10 e 11 novembre. Sul posto, anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del giovane.

Poche ore prima, nella notte di mercoledì, era morto anche un 63enne, vittima di un incidente in monopattino a poca distanza da piazza Annibaliano.

Foto di repertorio