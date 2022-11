5 consigli per la scelta di un’auto a noleggio

Il viaggio è stressante. Sebbene sia impossibile eliminare del tutto l’angoscia, prendersi del tempo per pensare alle proprie esigenze prima del viaggio può aiutare a ridurre al minimo lo stress.

Ciò include per forza di cose la scelta dell’auto a noleggio. Con alcune ricerche e un’attenta considerazione, dovresti essere in grado di determinare il tipo di auto più adatto alle tue esigenze per un determinato viaggio.

Ma anche i migliori piani possono fallire. Sebbene questi suggerimenti possano aiutarti a scegliere l’auto giusta, è importante ricordare che alcune cose sfuggono al tuo controllo. Se riesci ad accettare questo fatto senza che le tue nocche diventino bianche, sei sulla buona strada per vivere un’esperienza piacevole con la tua auto a noleggio.

Prima di iniziare con i consigli abbiamo tra parole d’ordine per te: confronta noleggio auto. In queste tre parole c’è in realtà tutto quello che devi sapere. Le compagnie di noleggio offriranno diversi servizi e diverse tipologie di auto. Valuta attentamente le differenze tra le varie offerte, magari utilizzando un servizio come Autoprio.it. Potrebbe fare la differenza.

Quali sono le tue esigenze di noleggio auto?

In generale, la maggior parte delle agenzie di autonoleggio offrono veicoli simili in varie classificazioni. Il numero di categorie è aumentato negli ultimi due decenni. L’era delle scelte semplici tra utilitarie, compatte, di media cilindrata e sportive è finita. Ora le tue opzioni potrebbero includere di tutto, dalle mini-auto ai SUV di lusso.

Di cosa hai bisogno? Un’auto di lusso potrebbe suonare bene, ma se non dovessi trascorrere molto tempo nel veicolo, potrebbe essere una spesa sprecata. Potresti essere tentato di noleggiare una decappottabile, ma se il tempo non è bello o hai molti bagagli, non è la scelta più pratica. Un onesto esame di ciò di cui avrai bisogno durante il tuo viaggio ti aiuterà a guidare le tue scelte.

Un’auto compatta non è sempre un’auto compatta

Un’auto compatta in Europa non è la stessa cosa di un’auto compatta, ad esempio, negli Stati Uniti. Le auto europee tendono ad essere più piccole delle auto americane.

Per questo motivo, è una buona idea tenere conto delle dimensioni del tuo gruppo e della quantità di bagagli che trasporterai se intendi noleggiare un’auto, ma soprattutto valutare attentamente la destinazione.

Più grande non è sempre meglio

Le auto di grandi dimensioni tendono a consumare più carburante. Di solito sono anche più difficili da manovrare, in particolare nelle città che hanno strade strette o parcheggi limitati.

Le auto di medie dimensioni tendono, ad esempio, ad essere i veicoli a noleggio più popolari negli Stati Uniti. La maggior parte ha un risparmio di carburante migliore rispetto alle auto più grandi e tendono ad essere meno costose da noleggiare.

Potresti anche scoprire che quando prenoti un’auto compatta o un’utilitaria, riceverai spesso un upgrade gratuito alla categoria di medie dimensioni. Questo perché la maggior parte delle agenzie di noleggio mantiene solo poche auto più piccole nelle loro flotte.

Ricorda, ovviamente, che non ti è garantito un aggiornamento: potresti ottenere esattamente ciò che hai chiesto. Se questo ti rende nervoso, prova a scegliere un’auto abbastanza grande per te. Evita gli aggiornamenti a SUV di grandi dimensioni o altre auto di grandi dimensioni a meno che tu non abbia una reale necessità di spazio. Ma non c’è niente di sbagliato nel noleggiare un SUV se è davvero adatto alle tue esigenze. Le famiglie numerose con molti bagagli dovrebbero scegliere un veicolo che garantisca un viaggio sicuro e confortevole.

Chiedi informazioni sul cambio

Negli Stati Uniti, la maggior parte delle auto a noleggio ha il cambio automatico. Non è difficile capire perché le società di autonoleggio hanno fatto questa scelta: chiunque sappia guidare può guidare un’auto con cambio automatico. Ma se preferissi il cambio manuale, dovresti menzionarlo all’agente di autonoleggio quando scegli la tua auto.

Tieni presente che se preferisci il cambio automatico e rimane all’interno del territorio europeo, le strutture di autonoleggio potrebbero avere solo pochi veicoli automatici disponibili per il noleggio; quindi, è una buona idea è quella di presentare la tua richiesta il prima possibile.

Sii flessibile

Alla fine della giornata, potresti non avere molta scelta nella tua auto a noleggio. In definitiva, le tue scelte dipendono da cosa c’è nel parcheggio della compagnia di autonoleggio in quel momento. Il più delle volte, dovresti essere in grado di ottenere un veicolo nella categoria di dimensioni che desideri. Ma potresti non essere in grado di scegliere tra due diversi modelli di auto.

Chiama in anticipo varie agenzie di autonoleggio per scoprire che tipo di auto hanno nelle rispettive flotte. Se hai una preferenza per un particolare tipo di veicolo, scegli un’agenzia che abbia molte di quelle auto disponibili. Non sarà comunque una garanzia al 100 percento che otterrai l’auto che stai cercando, ma migliorerà le tue possibilità.

La scelta della tua auto a noleggio richiede una combinazione di pianificazione e flessibilità quando è il momento di ritirare la tua auto. Se lo tieni a mente, dovresti avere un’esperienza fluida prima di metterti in viaggio.