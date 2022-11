I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero tre cittadini stranieri con l’accusa di ricettazione.

Il ritrovamento

I militari li hanno controllati in via Cavalieri di Vittorio Veneto, mentre si trovavano a bordo di un furgone con targa romena al cui interno, nel corso dell’ispezione, sono stati rinvenuti 13 telefoni cellulari di varie marche – di cui uno successivamente risultato provento di un borseggio denunciato dalla vittima ai Carabinieri il 4 novembre scorso – 5 coltelli con lame di lunghezza variabile tra 19 e 21 cm, 4 spade di lunghezza tra 33 e 70 cm, 1 machete di 44 cm, 2 riproduzioni di pistole ad avancarica sprovviste di marca e matricola, vari arnesi per lo scasso e 1.075 euro in contanti, tutto materiale di cui i tre non hanno saputo fornire ai Carabinieri valide giustificazioni circa la provenienza e il possesso.

Il conducente, inoltre, ha esibito ai militari una patente di guida risultata non genuina, motivo per cui dovrà rispondere anche di uso di atto falso.

Il telefonino provento di furto è stato restituito alla legittima proprietaria mentre la restante parte della merce è stata sequestrata insieme al furgone.