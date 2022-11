Controlli straordinari a Cassino: ecco cosa emerge

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, stanno svolgendo servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Cassino, con un imponente dispiegamento di uomini, finalizzati a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio, con particolare attenzione ai reati predatori ed in materia di stupefacenti.

Cosa emerge dai controlli

L’attività svolta con più di 40 uomini, ha visto l’impiego di 1 elicottero del Nucleo Carabinieri Elicotteri di Pratica di Mare, 2 unità cinofile del Nucleo Cinofili di S. Maria di Galeria, militari del Nucleo Investigativo di Frosinone, delle Compagnie Carabinieri di Cassino, Frosinone, Pontecorvo, Sora, Alatri e Anagni, del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, del NAS Carabinieri di Latina e del Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri di Frosinone.

Nel corso dei citati servizi sono state identificate più di 120 persone, verificata la regolarità di oltre 70 veicoli, con 27 contestazioni al Codice della Strada. Si è proceduto inoltre al sequestro amministrativo di n.2 veicoli ed al ritiro di n.2 patenti di guida.

Sono state effettuate numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, che hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di Frosinone di n.3 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, con sequestro amministrativo di 3 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish.

N.2 persone gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, provenienti da fuori provincia, sono stati proposti alla Questura di Frosinone per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio dal comune di Cassino, in quanto sopresi con atteggiamento sospetto nei pressi di esercizi commerciali senza fornire valide motivazioni circa la loro presenza in loco.

Nel corso dei controlli effettuati presso il complesso ATER sito in quella via Pertini, in un recinto adiacente alla palazzina, è stato rinvenuto un pony privo della prescritta profilassi sanitaria e dell’iscrizione all’anagrafe equina. L’animale è stato sottoposto a sequestro precauzionale ed il proprietario sanzionato con una multa di 430,00 euro.

Nel mirino dei controlli anche le attività commerciali. Sono state elevate contravvenzioni per mancanza dei requisiti igienico sanitari; mancato rispetto della procedura di tracciabilità degli alimenti; mancata formazione del personale dipendente; installazione di impianto di videosorveglianza su luogo di lavoro senza autorizzazione. Nel complesso sono state levate n.8 sanzioni per un totale di oltre 10.000 euro con la sospensione di una attività commerciale

I servizi svolti nella giornata di oggi sono un chiaro segnale di forte attenzione al territorio da parte dei Carabinieri per aumentare la sicurezza della popolazione in tutto il territorio della Provincia.