Prenestino. Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato: sotto la “lente d’ingrandimento” il quartiere Quarticciolo con servizi mirati, pattugliamento, contrasto ai reati predatori e prossimità ai residenti di zona con particolare attenzione agli anziani.

Cosa è successo

Ennesimo servizio “ad alto impatto” nel quartiere Prenestino svolto con il coordinamento del competente Distretto di Polizia e la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, di una pattuglia Ippomontata e dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Controllate 135 persone di cui 21 straniere e 81 veicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo. Particolare attenzione è stata rivolta anche a coloro che hanno violato il codice della strada con 4 sanzioni comminate.

Inoltre, attraverso delle indicazioni condivise in sede di Osservatorio territoriale sulla sicurezza del V Municipio, anche a seguito di esposti presentati presso il V Distretto Prenestino, si è proceduto, attraverso il coinvolgimento del Presidente del V Municipio, dell’Assessore al Verde Pubblico, della Polizia Locale Roma Capitale e di AMA, ad un’attività di riqualificazione dal degrado del parco/area verde compresa tra via Castore Durante e via delle Palme, con raccolta dei rifiuti, abbattimento di arbusti, sfrondamento degli alberi, potatura dell’erba a cura del locale Servizio Giardini, nonché ripristino dell’illuminazione pubblica con ACEA, così restituendo decoro e rinnovato ordine ad una zona che versava in condizioni di degrado.