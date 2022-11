Sportello Dei Diritti ci informa che Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Largo U. Boccioni, 1 – 21040 Origgio (VA), legale rappresentante per l’Italia per Sandoz G.m.b.h. titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio(AIC) dei medicinali indicati nella presente nota, ha comunicato il ritiro volontario immediato dal mercato dei prodotti ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GmbH 70 mg/2.800UI – 4 compresse (AIC 044578019) e ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GmbH 70 mg/5.600UI – 4 compresse (AIC 044578033) nelle confezioni e per i lotti indicati nell’allegato alla presente comunicazione:

ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/2.800 UI – 4 compresse 044578019 1201301 31.12.2023, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/2.800 UI – 4 compresse 044578019 1201302 31.12.2023, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/2.800 UI – 4 compresse 044578019 1108907 31.05.2023, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/2.800 UI – 4 compresse 044578019 1108908 31.05.2023, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/2.800 UI – 4 compresse 044578019 1109016 30.06.2023, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/5.600 UI – 4 compresse 044578033 1201777 31.01.2024, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/5.600 UI – 4 compresse 044578033 1201367 31.01.2024, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/5.600 UI – 4 compresse 044578033 1201369 31.01.2024, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/5.600 UI – 4 compresse 044578033 1201368 31.01.2024, ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/5.600 UI – 4 compresse 044578033 1108767 30.06.2023 e ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ GMBH 70 mg/5.600 UI – 4 compresse 044578033 1108769 30.06.2023. Alendronato e Colecalciferolo Sandoz 70 UI 4 compresse è un medicinale soggetto a prescrizione medica (classe A), a base di acido alendronico sale sodico + colecalciferolo, appartenente al gruppo terapeutico Osteomodulanti. Alendronate Sodium e Colecalciferol, MSD (contenente 2 800 oppure 5 600 UI di colecalciferolo) è impiegato per il trattamento dell’osteoporosi (una malattia che rende fragili le ossa) nelle donne in postmenopausa a rischio di insufficienza di vitamina D. Alendronate Sodium and Colecalciferol, MSD (70 mg/5 600 UI) è raccomandato per pazienti che non assumono integratori di vitamina D.Alendronate Sodium and Colecalciferol, MSD riduce il rischio di fratture vertebrali (alla spina dorsale) e dell’anca.Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. E’ commercializzato in Italia da Sandoz S.p.A.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare il numero 800 900 233. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è esteso a tutti coloro che hanno ricevuto i lotti indicati.