Paura a Cassino: donna accoltellata in pieno centro

Cassino, donna accoltellata in pieno centro

Una donna è stata accoltellata in seguito ad un litigio con un uomo, che sarebbe stato già identificato e condotto in caserma. La donna è stata trasportata in codice rosso al Santa Scolastica di Cassino. Avrebbe riportato diverse ferite all’addome. Non è chiaro se ci sia anche un altro ferito.

Ignote le cause del litigio: indagini in corso. Sul posto, sono intervenuti le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118.

