Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di Tivoli sulla A24 Roma-Teramo, per poi seguire le indicazioni per A1/Napoli.

Foto di repertorio