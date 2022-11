Roma. Trasportavano rifiuti speciali senza avere titoli: multati e denunciati

Nell’ambito delle attività di controllo effettuate dal Nad (Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia di Roma Capitale, sui fenomeni illeciti legati al trasporto e smaltimento dei rifiuti, sono state scoperte due attività irregolari, che hanno portato alla denuncia di una persona e al sanzionamento, per oltre 3000 euro, di una seconda persona.

I dettagli

Si tratta di due cittadini di 51 e 41 anni, fermati tra via Ostiense e via della Magliana a bordo di due autocarri, mentre trasportavano materiale di risulta proveniente da cantieri edili. Il primo soggetto è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di traffico illecito di rifiuti, il secondo, su cui sono in corso ulteriori verifiche di natura amministrativa, è stato multato per trasporto illecito di rifiuti.

In corso accertamenti da parte degli agenti per risalire ai cantieri di provenienza dei rifiuti e ai centri di destinazione degli stessi.

