Gallicano nel Lazio, brutto scontro tra auto: cinque feriti, due in codice rosso

Brutto incidente sulla Prenestina Nuova, nel territorio comunale di Gallicano nel Lazio: nel tardo pomeriggio di ieri, 6 novembre 2022, si sono scontrate due auto. Il terribile impatto ha causato cinque feriti, di cui due in codice rosso.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 7. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere due persone. I feriti sono in totale cinque: due, più gravi, sono stati trasportati in codice rosso; gli altri sono stati condotti in codice giallo al più vicino nosocomio per degli accertamenti medici.

Sull’esatta dinamica del sinistro indagano ora i Carabinieri.

